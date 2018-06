Congo-Brazzaville: Hip-Hop summit - Lexxus Legal participe à la deuxième édition

Présent déjà à Dakar la veille de l'ouverture officielle, le 18 juin, l'artiste congolais va participer au premier panel, dont le sujet central de réflexion porte sur la manière de « Connecter l'Afrique via le hip-hop et les cultures urbaines ».

Le sommet du hip-hop et des cultures urbaines qui se tient du 18 au 20 juin, sur le thème « Le hip-hop au cœur de la transformation sociale », est organisé dans le cadre de la célébration des trente ans du hip-hop Galsen, à la Maison des cultures urbaines de Ouakam, à Dakar. L'ouverture du Forum des cultures urbaines du sud (Focus) / World hip-hop Summit, salon dédié aux professionnels du hip-hop et des cultures urbaines s'est faite autour d'une visite des lieux et de la présentation des stands.

Les échanges du Focus sont prévus autour de neuf sujets, à savoir la politique, la société, la jeunesse, l'économie, le numérique, le genre, l'emploi, les langues et la migration. La programmation du Focus qu'Africulturban annonce riche et variée prévoit deux show cases, trois débats, une foire autour de quarante-cinq exposants, deux projections de film et un speed meeting. Mais ce n'est pas tout. Le méga concert est la cerise sur le gâteau du Focus.

Les travaux proprement dits ont commencé avec le premier panel culturel tenu dans l'intervalle de 15h à 16h30. Lexxus Legal a compté parmi les orateurs et devait intervenir en second à la suite de Didier Awadi et Malal Almamy Talla allait clôturer la rencontre qui avait pour objet « Connecter l'Afrique via le hip-hop et les cultures urbaines ». Quant au second panel programmé en soirée, il avait pour sujet « Les politiques publiques et cultures urbaines. Les nouveaux lieux culturels, une alternative à la création artistique et la diffusion ». Un sujet sur lequel se sont entretenus Gacirah Diagne, Safouane Pindra, Mohamed Doumba et Abdoulaye Koundoul.

La journée de ce19 juin va commencer avec le panel 3. Ainsi, c'est entre 11h-12h30 qu'en devisant sur le thème « Hip-hop & migration », les quatre panélistes, à savoir Matador, Birame Diouf, Webster et Rival réfléchiront ensemble sur « Comment analyser, avec la mobilité des auteurs, la nouvelle géographie dans le hip-hop et les cultures urbaines ? ». Les échanges vont se poursuivre de 15h-à 16h30 avec le panel 4 qui aura pour focus les « Femmes & hip-hop ». Le sujet sera abordé par Toni Blackman, Khoudia Touré, Khadiatou Cissé, Cécile Navarro, Fatou et Kandé Senghor.

La dernière journée est réservée aussi à deux panels. Le cinquième et avant-dernier sur « La valeur ajoutée du numérique à la production musicale dans le secteur du hip-hop et des cultures urbaines » sera animé par Ismalia Talla, Mamadou Dione et Didier Toko. Quant au sixième et dernier qui parlera de l'épopée du hip-hop dans le monde, il va répondre à une interrogation sur un sujet plutôt en vogue en ce moment : « Cinquante ans de lutte : les rappeurs de 2018 sont-ils les héritiers de mai 68 ? »

L'événement international accueille des participants venus du monde entier. C'est au total vingt et un pays qui se sont donné rendez-vous à la seconde édition du Focus. Très largement représentée, l'Afrique anglophone et francophone y participe avec quinze pays à commencer par l'hôte, en l'occurrence le Sénégal. Le Togo, le Nigeria, la Mauritanie, le Mali, le Bénin, le Niger, le Ghana, la Gambie, le Maroc, la RD Congo, le Tchad, la Guinée Conakry, le Zimbabwe et le Cameroun sont de la partie. Les États-Unis et le Canada y représentent l'Amérique tandis que la France, la Norvège, la Belgique et l'Allemagne y prennent part pour le compte du vieux continent.

Le Focus est soutenu par la fondation Doen Afrikayna Muffatwerk et la ville de Dakar. Il est piloté par Africulturban Zaza Productions Fondation Sur Le Niger G hip-hop et Eac le Boulevard.