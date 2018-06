Cote d'Ivoire: Transport aérien - Airbus veut accroître le secteur aérospatial ivoirien

La compagnie a signé, le 15 juin, à Toulouse, un protocole d'accord avec le gouvernement ivoirien pour développer l'industrie aérospatiale en Côte d'Ivoire.

Le document a été signé par le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, Amadou Koné, et le président d'Airbus Moyen-Orient Afrique, Mikail Houari, en présence du vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, et Guillaume Faury, président d'Airbus commercial aircraft.

Ce texte établit un cadre de collaboration pour soutenir le développement de l'industrie aérospatiale en Côte d'ivoire, qui s'identifie comme stratégique pour son développement économique et facilite la croissance économique et industrielle.

« Nous sommes convaincus que ce partenariat avec Airbus contribuera à la croissance économique de notre pays, et nous aidera à mettre en place un cadre plus solide pour le développement industriel, la création d'emplois et le développement des compétences», a déclaré Daniel Kablan Duncan.

« Nous sommes déterminés à concrétiser notre vision et à faire de la Côte d'Ivoire un pôle de la technologie aéronautique et spatiale en Afrique », a-t-il ajouté.

Ce protocole d'accord leur permettra de travailler en étroite collaboration pour partager leur expertise, discuter des opportunités et soutenir les efforts du gouvernement ivoirien dans la construction d'un secteur aérospatial robuste et durable. Le président d'Airbus commercial aircraft a réaffirmé leur engagement à soutenir le développement aéronautique et spatial africain. « A Airbus, nous sommes engagés à soutenir le développement socio-économique durable de l'Afrique, et des partenariats comme celui-ci sont importants pour y parvenir », a fait savoir Guillaume Faury.

Airbus et le gouvernement ivoirien exploreront aussi des canaux de coopération dans le développement du secteur aérospatial et dans divers domaines.

Rappelons qu' Airbus est un leader mondial dans l'aéronautique, l'espace et les services connexes. Il est l'une des principales entreprises spatiales au monde qui offre la gamme la plus complète des avions de passagers de cent à plus de six cents sièges. Airbus fournit des solutions de giravions civiles et militaires les plus efficaces dans le monde entier.