Congo-Brazzaville: Tennis - Quatre jeunes joueurs du club Elaïs intègrent l'équipe nationale

Agés entre 11 et 12 ans, les jeunes joueurs dont trois garçons et une fille ont été sélectionnés à l'issue des matchs de qualification des différents clubs de la ville économique. Répondant aux questions de la presse sur la politique de maintien et de l'épanouissement des jeunes sportifs du club de tennis de sa structure, Anne Rodet a expliqué que les enfants doivent pratiquer aussi le sport pour avoir des adultes responsables. « Il s'agit pour nous d'offrir, avec les prix accessibles, la possibilité à chaque enfant de pratiquer le sport à travers ce club de tennis. La 18e édition du stage de tennis de cette année accueillera le maximum d'enfants. L'objectif principal est que pendant cette période des vacances, les enfants soient contents, que ces derniers progressent dans le travail, la bonne humeur, la rigueur et l'apprentissage. Les enfants gagneront pendant cette rencontre des qualités importantes qui feront d'eux des personnes responsables», a-t-elle déclaré.

Les joueurs ont été officiellement présentés, le 16 juin, à Pointe-Noire? en présence d'Anne Rodet, Mambou Louemba et Bienvenu Hondolo respectivement directrice de l'hôtel Elaïs, président et coach du club.

