Congo-Brazzaville: Agriculture - Les cultivateurs de Ngo acquièrent de nouvelles techniques de production du manioc

Les techniciens de l'Institut des ressources génétiques de l'Académie d'agriculture tropicale de Chine forment, depuis le 16 juin, des agriculteurs de la localité et des cadres du ministère de tutelle sur les techniques de production et de transformation du manioc ainsi que la culture des arbres fruitiers tropicaux.

Organisée par le gouvernement chinois, dans le cadre de la coopération dans le secteur agricole avec le Congo, la formation qui se poursuit jusqu'au 12 juillet vise à doter les agriculteurs de nouvelles techniques leur permettant d'accroître et de transformer leurs productions.

« Ces sessions de formation permettent d'approfondir les relations entre nos deux pays et de partager nos expériences dans ce domaine. J'espère qu'à la fin de la formation, les agriculteurs appliqueront les techniques acquises », a déclaré le directeur général de l'institut chinois, Chen Yeyuan.

De son côté, la directrice de la Coopération au ministère de l'Agriculture et de l'élevage, Roselyne Dibala Ilendo, a indiqué que cette formation venait à point nommé car, elle s'inscrit dans les priorités du Plan national de développement dont l'objectif est l'augmentation des productions agropastorales et halieutiques, en vue de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays.

Notons que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et la Chine en 1964, dans le cadre de la coopération bilatérale agropastorale, plusieurs activités ont déjà été menées, en l'occurrence les projets agricoles d'intérêt commun et la formation des acteurs agricoles.

Au départ tenues en chine, ces sessions de formation sont, depuis 2014, organisées directement dans les bassins de production pour plus d'impacts. Le centre de Kombé est le fruit de la mise en œuvre de cette décision ainsi que des résolutions du sommet de Beijing en 2006, relatif au forum sur la coopération Chine-Afrique. En effet, c'est lors de cette rencontre que le gouvernement chinois avait décidé de créer des centres de démonstration agricole en Afrique.

En dehors de la session d'Oyo et celle qui se déroule actuellement à Ngo, la Chine a déjà formé des agriculteurs dans le Pool et les Plateaux sur les mêmes filières. Elle a, de même, enseigné de nouvelles techniques culturales maraîchères aux nouveaux villages agricoles de Nkouo et d'Imvouba ainsi que les techniques d'élevage de pondeuses à Brazzaville.

Malgré la fertilité de ses sols, le Congo reste dépendant de l'étranger pour nourrir sa population. Pour tenter d'y remédier et face à la crise économique actuelle provoquée par la baisse du prix du pétrole, le gouvernement a décidé de faire de ce secteur une priorité.