Congo-Brazzaville: Championnat national d'élire direct Ligue 1 - Les Diablotins reprennent le flambeau

La Mancha, pour sa part, a renoué avec la victoire en dominant Nico-Nicoyé sur ce score identique. Elle compte désormais trente points, soit un de plus que l'AS Cheminots qui a remporté son duel face à V Club Mokanda (1-0). Battus par l'AC Léopards, les Stelliens qui gardent toutes fois la 6e place ont été distancés de quatre unités par l'AS Cheminots. Ils restent toutefois sur la menace du Club athlétique renaissance aiglons (Cara), vainqueur de Patronage Sainte-Anne 1-0. Dans la course pour le maintien, Saint-Michel de Ouenzé (SMO) a courbé l'échine devant Tongo football club 1-2 puis le FC Kondzo et Interclub ont fait jeu égal 2-2.

