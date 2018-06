Congo-Brazzaville: Justice - Quatre assesseurs d'une juridiction spéciale prêtent serment

Firmin Sembé, Louis Madila, Yvonne Blandine Koutana et Blandine Moundelé vont sièger désormais au tribunal pour enfants de Pointe-Noire.

La cérémonie de prestation de serment des quatre assesseurs a eu lieu le 16 juin, au Tribunal de grande instance, sous la direction de Didier Narcisse Iwandza, président de ce tribunal. Ils ont été nommés par arrêté n° 2226 du 17 mars 2017 du ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Firmin Sembé et Louis Madila sont nommés assesseurs titulaires, pendant qu'Yvonne Blandine Koutana et Blandine Moundelé sont des assesseurs suppléants.

Dans sa réquisition, Arnaud Dominique Dinga, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, a précisé le rôle et les fonctions de l'assesseur, ce juge professionnel ou non professionnel qui siège dans un tribunal ou une cour aux côtés d'un magistrat qui préside l'audience. L'assesseur participe à l'audience, délibère avec le président sur la décision de justice. L'assesseur du tribunal pour enfants siège aux côtés du juge des enfants. « Vous êtes désormais astreints à l'obligation de réserve, d'impartialité, de neutralité et de dignité », a-t-il dit.

Le président du Tribunal de grande instance a rappelé, quant à lui, que cette cérémonie est intervenue le 16 juin, journée symbolique et historique, puisqu'elle est consacrée à la célébration de la Journée de l'enfant africain. Ainsi, à travers cette prestation de serment, les assesseurs ont l'obligation de se montrer dignes de leurs responsabilités car ils ne sont plus des citoyens ordinaires, a t-il renchéri.

Les nouveaux assesseurs ont été choisis pour leur intégrité mais aussi pour leur engagement dans des questions concernant l'enfance. C'est le cas de Firmin Sembé, fonctionnaire, attaché des Saf, animateur et formateur dans les stratégies de lutte contre la traite des enfants à Pointe-Noire, dont l'implication dans la protection des enfants en rupture ou en situation de rue ne se dément plus. Lors de la célébration de la journée de l'enfant africain mais aussi des manifestations diverses en lien avec l'enfant, sa volonté et son abnégation à toujours œuvrer pour le bien de l'enfant n'a pas échappé à l'autorité judiciaire. Cette nomination n'est que la consécration d'un labeur désintéressé au service de l'enfant. Actuellement, Firmin Sembé est directeur départemental des Affaires sociales du Kouilou.