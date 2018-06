Congo-Brazzaville: Journée internationale du yoga - L'Inde prête à augmenter la fréquence des rencontres

Le consulat honoraire de l'Inde en République du Congo multiplie, depuis 2015, les stratégies pour gagner la bataille de sensibilisation aux bénéfices que peut procurer la pratique de la discipline sportive sur la santé humaine.

Lors de la célébration avancée de la quatrième journée internationale du yoga, le 17 juin, Daswani Parmanand a fait une importante annonce qui pourrait combler les attentes des pratiquants du Yoga à Brazzaville. Désormais, ils n'attendront plus la date du 21 juin retenue par les Nations unies pour célébrer la journée internationale du yoga afin d'apprendre quelques postures.

Le diplomate indien a assuré que son pays a mis à la disposition du Congo un maître basé à leur ambassade à Kinshasa. Celui-ci peut venir tous les deux ou trois mois à Brazzaville pour enseigner pendant un ou plusieurs jours. Le consul aura, selon lui, la responsabilité de créer des groupes de vingt à cent personnes pour motiver le maître.

« Chaque ambassade indienne va désormais consulter un maître du yoga. Maintenant, nous avons la chance d'avoir le maître. Avant il venait une fois par an, maintenant il peut venir tous les deux ou trois mois. On peut même regrouper des gens si nos frères Congolais le désirent. Il s'agira de créer un groupe allant de vingt à cent personnes et le maître viendra pour leur enseigner pendant un ou plusieurs jours. Il est là pour ça. Notre Me Lokesh Sharma est déjà installé à Kinshasa dans notre ambassade. Il sera à la disposition du Congo », a indiqué le consul.

A la résidence du consul général honoraire de l'Inde en République du Congo, la journée du 17 juin a tenu toutes ses promesses. Lokesh Sharma, venu de l'Inde, a partagé sa riche expérience à près d'une cinquantaine de pratiquants et de curieux. Ils ont suivi avec beaucoup d'attention les quelques postures pour s'assouplir à travers les séances d'étirement, de flexion, de torsion et de respiration visant à augmenter la force du corps, la souplesse des muscles et la mobilité des articulations. La discipline aide surtout l'esprit à développer persévérance et concentration et lui procure le bénéficie de la méditation.

Saskia De Lang, l'une des participantes, a, au terme de la séance, dit tout le bien qu'elle pense du yoga. « Je ressens tout le bien-être de l'exercice, c'est très détendant et relaxant de le pratiquer. Il permet de perdre le stress de toute une semaine, de s'asseoir, de respirer, de se concentrer sur sa respiration, de faire cet exercice », a témoigné l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo qui se dit amateur au niveau de la concentration.

Le yoga qui signifie réunir, joindre, mettre ensemble, permet d'unifier ou d'harmoniser le corps, le travail du corps, du souffle et du mental. Cette pratique vieille de plus de cinq mille ans est le moyen le plus efficace pour la gestion du stress car, elle procure à l'homme la paix, l'harmonie et la tranquillité de l'esprit. « Nous voulons partager le bénéfice du yoga, pour montrer au monde entier l'importance de le pratiquer. Il y a plusieurs sortes de yoga mais le seul but c'est de se connaître soi-même et réaliser ce que vous êtes. Le yoga n'est pas seulement un exercice physique. Il vous aide à vous sentir confortable car il va au- delà de la flexibilité », a souligné Lokesh Sharma.

« Je me sens en forme et revigoré. J'avoue que si ce genre d'initiative pouvait se perpétuer au moins quatre fois dans le mois, ce sera intéressant. Ça nous permet de pouvoir nous détendre, nous sentir léger avec la charge du travail que nous avons au courant de la semaine », a soutenu Nguema Etoughé, premier conseiller à l'ambassade du Gabon au Congo. Mogane, de nationalité française, qui n'a pas tari d'éloges sur les bienfaits du yoga, pense quant à elle que cette discipline est une philosophie de vie. «L'idée de méditer, de respirer et d'être à l'aise dans le moment présent dans ce que l'on fait. C'est une philosophie de vie », a t-elle reconnu.