Congo-Kinshasa: Examen d'État session 2018 - 672 209 élèves participent aux épreuves

À elle seule, Kinshasa compte cent quatre-vingt mille candidats (180625) qui prennent part auxdites épreuves et qui sont répartis en deux cent quarante-quatre centres disséminés à travers la ville.

Les finalistes du secondaire ont investi, le18 juin, les différents centres réquisitionnés à travers le pays pour abriter la session des examens d'État (édition 2017-2018). Ils sont près de 672 209 candidats finalistes à travers l'ensemble du pays à avoir gagné, dès la matinée, les différents sites pour participer aux épreuves qui sanctionnent la fin du cycle des humanités secondaires et qui ouvrent les vannes en perspective d'une nouvelle expérience universitaire. C'est dans la province du Tanganyika, précisément à son chef-lieu de Kalemie, que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP), Gaston Musemena, a officiellement lancé ces épreuves qui vont se clôturer le 21 juin.

Pour le ministre, le choix du Tanganyika s'explique par le fait que cette province a enregistré de multiples atrocités à la suite des affrontements entre les communautés Bantu et pygmées. Le gouvernement, a-t-il déclaré, « voudrait montrer par ce geste que les enfants de toutes les provinces ont la même considération à ses yeux et aussi rassurer toutes les communautés du pays de la nécessité de vivre dans la paix ». « Les épreuves de l'examen d'État constituent un indicateur important de l'unité du pays, de la stabilité du pays et de la paix dans notre pays », a-t-il ajouté.

Au-delà des 5 256 autres élèves qui affrontent le jury national du cycle court, il est à noter que la ville de Kinshasa draine un important effectif des finalistes-candidats. À elle seule, elle compte 180 625 élèves qui prennent part à ces épreuves et qui sont répartis en deux cent quarante-quatre centres. Un des premiers enseignements à tirer de la présente session est le taux de participation très faible des jeunes filles par rapport aux garçons.

Si le nombre des inscrits globaux a augmenté, passant de 632 710 à 672 209 candidats, les statistiques notent malheureusement une réduction sensible du nombre des filles, bien que la tendance soit en légère hausse, passant de 242 960 l'année dernière à 264 850 (soit une augmentation de 21 890 filles équivalant à 9% à peu près). De quoi réveiller les chantres de la parité, car le combat dans ce domaine est loin d'être gagné.

Enfin, le ministre de l'EPSP a appelé au sens de responsabilité des parents et des élèves afin de donner à la République des cadres compétents dont elle a besoin pour son développement. « L'émergence de notre pays se prépare sur le banc de l'école avec des énergies compétentes. Je parle ici des cadres compétents qui ont pris la décision d'éviter la facilité et la fraude, de travailler durement pour l'avenir, pour l'émergence de notre pays qui doit rayonner comme les autres. Pour ce, il faut avoir des cadres de valeur, des cadres non complexés et qui ont prouvé par leurs efforts qu'ils peuvent tout transformer », a déclaré Gaston Musemena.