Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-Off - V.Club inflige à Mazembe sa première défaite

Les Dauphins noirs étaient confiants, étant sur une dynamique positive après la victoire sur les Immaculés par deux buts à un. Les « Moscovites » de la capitale ont eu raison des Corbeaux de Lubumbashi, au terme d'un classico très disputé.

Les supporters des Dauphins noirs de Kinshasa ont longtemps attendu ce moment rêvé : battre le TP Mazembe au cours de ce play-Off de la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football. C'est arrivé le 17 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un but à zéro, c'est le score de ce succès court mais important de l'AS V.Club sur le TP Mazembe, au terme d'un classico d'un niveau relevé. Jean-Marc Makusu Mundele a inscrit l'unique but de la partie à la 51e mn, coupant de la tête un centre de Jésus Muloko Ducapel. C'est le seizième but de l'attaquant de V.Club cette saison.

Le mérite de cette victoire revient aussi à l'entraîneur adjoint des Dauphins noirs, Raoul Jean-Pierre Shungu, patron du banc de V.Club à l'absence de Florent Ibenge actuellement en formation au Maroc. Le coach Shungu a misé sur le mental de ses poulains. « La préparation mentale a beaucoup joué. Si on compare les deux équipes, on peut constater qu'on a joué contre une équipe nationale, parce qu'il y avait des internationaux de part et d'autre. On ne pouvait pas, sans une tactique appropriée, tenir face à une grosse équipe comme Mazembe. On savait très bien que les latéraux apportent beaucoup offensivement, et on s'est dit de fixer nos ailiers pour empêcher Issama et Kasusula de faire le jeu », a-t-il laissé entendre après le match.

Notons que le 16 juin, le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi est tombé devant la formation de Mont Bleu au stade Amani de Bunia, dans la province d'Ituri. Yannick Bangu a inscrit l'unique but du match. Au classement, le succès de V.Club lui permet de totaliser désormais trente-cinq points, à trois longueurs de son adversaire du jour, le TP Mazembe qui n'a rien ajouté à ses trente-huit points initiaux avant le match du dimanche. Le Daring Club Motema Pembe est un peu décroché avec trente-deux points et un match en retard.