Congo-Kinshasa: Session extraordinaire du parlement - Joseph Kabila bientôt devant le congrès

Joseph Kabila s'adressera donc à la nation via les représentants du peuple réunis en congrès. De quoi va-t-il parler ? Les spéculations vont bon train dans l'opinion, surtout que le contexte politique s'y prête bien afin que soit levé définitivement le voile sur ses intentions, réelles ou supposées, de briguer un troisième mandat. Maints observateurs attendent le chef de l'État sur cette question, espérant qu'il va, une fois pour toute, assouvir la curiosité de ceux qui ont toujours voulu qu'il se prononce clairement sur le sujet. Mais au regard des restrictions qui lui sont imposées par la Constitution dont il a toujours déclaré respecter les dispositions, tout porte à croire qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Dans les milieux proches de la coalition au pouvoir, une telle perspective est curieusement contredite par les actions posées sur le terrain, sur fond d'effervescence qu'inspire une possible candidature de Joseph Kabila qui, par ailleurs, tarde à se choisir un dauphin.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.