Tunisie: Les municipalités doivent coordonner leur action

Ailleurs en Occident et même dans certains pays arabes, on a pu sinon prendre le dessus sur les moustiques, du moins en atténuer la propogation, et cela par le biais d'un modus operandi blanc comme neige, à savoir la collaboration étroite entre les municipalités, en matière de lutte contre ce fléau estival.

En effet, rompant avec les campagnes conjoncturelles qui ont fait la preuve de leur incapacité de générer un effet durable, ces communes ont appris à agir ensemble, selon le même timing et au prix des mêmes moyens d'attaque, de telle sorte que les moustiques n'ont plus aucune issue pour se protéger et sauver leur peau.

Chez nous, le contraire est bon: si une municipalité réussit à assainir son territoire, les bestioles ont hâte d'aller trouver refuge, voire un abri douillet dans la commune voisine qui n'a pas fait sa campagne (pour les unes) ou qui l'a déjà faite depuis un bon bout de temps (pour les autres).

Tout cela sans parler de l'irrégularité criarde de la fréquence des descentes opérées par les brigades anti-moustiques dans la plupart des communes. Ajoutons à cela l'éternel casse-tête des tonnes d'ordures ménagères et autres détritus qui jalonnent nos chaussées et voilà le sombre tableau définitivement dressé!

Et dire que pratiquement dans toutes nos municipalités, le volet de la propreté bouffe une bonne partie du budget annuel et que, plus révoltant encore, nous avons bel et bien un ministère de l'Environnement en bonne et due forme...