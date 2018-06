Tunisie: Le football rend-il heureux ?

Tous les regards des supporters arabes et africains étaient tournés hier soir vers Volgograd. C'est… Plus »

C'est surtout explorer les profondeurs des cultures populaires contemporaines, les modes de construction des identités collectives et individuelles, les rapports entre classes, entre genres, entre races. Le football n'est plus seulement un jeu. Mieux le comprendre serait mieux déchiffrer nos sociétés.

Passion planétaire, divertissement universel, le football, avec ses stars, ses foules en liesse et ses supporters, est un monde à part. Mais évoquer le football, c'est aussi aborder l'emprise de l'argent, le poids des médias, les imbrications entre sport et politique, le dopage, la corruption, les structures et les conflits sociaux, la violence des hooligans.

Une interrogation demeure tout de même : et les joueurs dans tout ça ? Ceux-là mêmes qui sont souvent acculés à se mettre dans les dispositions mentales nécessaires pour aborder ce type de rendez-vous. On s'imagine comment ils sont dans le bus pour aller au stade, comment ils sont encadrés, comment ils vont se remémorer ces moments historiques.

L'un des éléments les plus évoqués, il y a la dimension de spectacle. Avec le stade comme élément central. Les médias aussi participent à cette théâtralisation en faisant monter la pression avant, pendant et après les matches.

