Tunisie: Ils n'ont pas osé...

Tous les regards des supporters arabes et africains étaient tournés hier soir vers Volgograd. C'est qu'après les entrées en matière ratées par le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Egypte et même le Nigeria, notre sélection nationale portait les espoirs du Monde arabe et du Continent africain.

D'entrée, la sélection tunisienne a subi de plein fouet le jeu des Anglais qui n'avaient pas mis trop de temps pour créer le danger. On jouait la 2' quand Moez Hassen effectuait son premier arrêt devant Lingard.

Deux minutes plus tard, les Anglais qui sont entrés dès le départ dans le vif du sujet, poursuivaient leur pressing et parvenaient sans difficultés à atteindre la surface de réparation tunisienne. Sterling centra pour Lingard dont le tir frôla le montant droit des filets de Hassen (4'). Encore une frayeur !

Le pressing des Anglais finira par apporter ses fruits sept minutes plus tard. Abandonné par ses défenseurs, Moez Hassen n'a pu rien faire devant la force de frappe de Kane qui ouvrit la marque à la 11'.

Et les malheurs du portier tunisien n'allaient pas s'arrêter là puisqu'il l'a payé de sa personne sur le but encaissé. Moez Hassen fut contraint de quitter le terrain pour cause de blessure et s'est fait remplacer par Farouk Ben Mustapha qui a pris ses quartiers un quart d'heure après le coup d'envoi de la rencontre.

Une belle réaction

Les Tunisiens que l'on croyait qu'ils allaient subir à jamais la domination des Anglais ont fini par relever la tête et revenir dans le match à la 14' après l'ouverture du score par Kane. On jouait la 33' quand Badri accéléra sur la droite, centra pour Fakhreddine Ben Youssef, fauché en pleine surfrace de réparation adverse. Il obtint un penalty, transformé par Ferjani Sassi (35').

Une égalisation qui remit le match à la case départ, même si notre défense a beaucoup souffert durant les dix dernières minutes de la période initiale et même dans les 3' du temps additionnel.

Face au pressing des Anglais, la défense tunisienne s'est montrée solide, même si à chaque tentative menée par Kane, Lingard et leurs camarades, le danger guettait Ben Mustapha et ses camarades. Un Ben Mustapha qui a commis une erreur qui a failli lui coûter cher quand il est sorti à la rencontre de Lingard dont la balle s'écrasa sur le poteau gauche (44').

Et nos internationaux de résister jusqu'à la fin de la période initiale et de rejoindre les vestiaires sur une égalité ô combien précieuse pour le moral !

Il fallait tenir jusq'au bout...

Après la pause, nous étions curieux de voir la réaction des nôtres. Vont-ils se montrer aussi solides derrière et résister jusqu'au bout ?

Au tout début de la seconde mi-temps, notre défense a réussi à atténuer le danger des attaquants anglais, réussisant à déjouer leurs tentatives, Kane en particulier.

Mais la question qui revenait incessamment durant la seconde période du jeu : jusqu'à quand la défense tunisienne allait-elle tenir ?

Sterling, Kane, Lingard et autres Sterling se sont opposés à la solidité et la détermination sans faille de Syam Ben Youssef et ses camarades.

La bonne disposition du mur défensif tunisienne a empêché Hederson de bien cadrer son tir et de voir son ballon passer à côté (69').

Mais notre défense a malheureusement craqué dans le temps additionnel quand Kane réussit à tromper la vigilance de Ben Mustapha (90'+ 1). Une défense qui n'a pas tenu durant les quatre minutes du temps additionnel. C'est bien dommage pour tous les efforts fournis quatre-vingt-dix minutes durant.