Tunisie: L'idée est bonne, sa mise en œuvre un peu moins

Tous les regards des supporters arabes et africains étaient tournés hier soir vers Volgograd. C'est… Plus »

Or, les répétitions ne semblent pas avoir été suffisantes pour présenter au final un produit fini, bien ficelé. Vers 22h15 et même plus tard, alors que le spectacle est censé avoir commencé, on en était encore aux derniers ajustements face à un public présent et très bienveillant.

Il fut un temps où un spectacle peut s'improviser, ou s'imaginer en théorie sur papier. Aujourd'hui compte tenu de la diversité de l'offre culturelle, du niveau d'exigence élevé, ce n'est plus possible.

Si les parties du spectacle prises séparément peuvent se défendre autant que faire se peut, reliées ensemble elles ont péché par trop d'amateurisme. Et ce, depuis le retard conséquent pris par le spectacle, en passant par les divers problèmes causés par la sono, pour arriver au manque de synchronisation entre la chanteuse, parfois très mal à l'aise, et les musiciens.

