Afrique de l'Ouest: Terrorisme - Le GIABA pour des dispositifs nationaux renforcés

Le projet compte par ailleurs arriver à une plus grande sensibilisation du public et au renforcement de l'engagement politique en faveur de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Il y a aussi le renforcement des capacités des organismes chargés des enquêtes et poursuites pénales et de la justice, pour les aider à "mener efficacement" des enquêtes sur les cas de blanchiment de capitaux et à recouvrer des avoirs illicites.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet SAMWA (Renforcement des capacités de lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique de l'Ouest), mis en œuvre conjointement par le GIABA et l'Union européenne (UE), dans le but de contribuer à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les pays concernés.

Il intervenait au premier jour d'un atelier régional de formation des formateurs dont le but est de permettre aux magistrats de rendre en des délais rapides des jugements dans des affaires de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

