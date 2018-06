Afrique Australe: La SADC en faveur de la révision des normes d'observation électorale

Luanda — La révision des normes d'observation électorale dans les Etats-membres de la Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADC) par les partenaires de coopération internationale, constitue l'un des points en discussion à la 20ème réunion du Comité Ministère de l'Organe de Coopération dans les secteurs politique, Défense et Sécurité de l'organisation.

A la réunion prévue ce vendredi, les participants vont également aborder l'évaluation de la situation politique et de sécurité dans la région, la consolidation de la démocratie, ainsi que le rationnement des Missions des Observateurs électoraux durant le déploiement de la Mission d'Observation Electorale dans la SADC.

Une proposition sur la journée de libération de l'Afrique Australe, la réévaluation de l'éligibilité de la République du Burundi pour faire partie de la SADC, la finalisation du Mécanisme pour rendre hommage aux pays fondateurs de l'organisation, la prévalence des cas de violence basée dans les relations du genre dans la région seront aussi discutées.

L'Angola a assumé la présidence du Comité Ministère de l'Organe de Coopération dans les secteurs de Politique, Défense et Sécurité de la SADC en 2017.

L'Organe de la Politique, Défense et Sécurité de la SADC coordonne la coopération dans les domaines de la défense, la politique et la sécurité, et a une structure bipartite composée par une « troika » qui fonctionne sur une base rotative annuelle et qui englobe le Président, le Vice-président et le Président sortant, et un Comité Ministériel (CMO) appuyé par une réunion des hauts fonctionnaires.

Créée le 17 août 1992 à Windhoek (Namibie), la SADC a entre autres membres : l'Angola, le Mozambique, les Seychelles, la Mauritanie, l'eSwatini, le Botswana, la République Démocratique du Congo, le Malawi, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie et le Lesotho.

Parmi les objectifs de l'organisation figurent la promotion de la croissance et le développement économique et durable, alléger la pauvreté et augmenter la qualité de vie des peuples de la région ainsi que l'assistance aux plus défavorisés.