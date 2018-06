Tunisie: Près de 87.367 candidats

C'est, donc, les 18, 19, et 20 juin que se tiendra le premier examen. Il regroupera, environ, 30.553 élèves de neuvième sur un total d'inscrits de près de 120.000. La majorité des candidats qui vont se présenter à cet examen sont des filles. En effet, on en compte 18.671.

Il faut, également, tenir compte des 186 autres candidats appartenant aux établissements techniques (dont 133 sont des garçons).

On note que pour l'enseignement général, les chiffres restent stables par rapport aux années précédentes tandis que pour la filière technique, ils sont en baisse. Les lauréats ont l'opportunité de décrocher les 3.150 places offertes dans les lycées pilotes.

La direction générale des examens au ministère de l'Education a réservé, à cet effet, 27 centres de dépôt des sujets au niveau régional, 253 centres d'écrit, 26 autres de collecte, 4 de distribution ainsi que 6 centres de correction. Le ministère a pris, comme d'habitude, des mesures exceptionnelles en faveur de certains candidats.

Il y a 14 cas auxquels on ajoutera le tiers du temps pour chaque épreuve, et 4 cas de grossissement de l'écriture.

En ce qui concerne le second examen, on compte, environ, 56.814 écoliers de sixième parmi lesquels 30.986 filles. Là, aussi, on note une stabilité des statistiques, particulièrement, pour l'année 2017. Le ministère offre 3.725 places dans les collèges pilotes pour les meilleurs lauréats de ce concours. Les épreuves se dérouleront les 21, 22 et 23 juin.

Sur le volet logistique, on dispose de 27 centres de dépôt des sujets au niveau régional, 271 centres d'écrit, 26 pour la collecte, 4 pour la collecte et la distribution et 8 pour la correction.

L'examen de neuvième commence par l'épreuve de rédaction arabe (Dfeeb général) de 8h00 à 10h00 et de 8h00 à 9h00 pour le Dfeeb technique. L'épreuve d'anglais suivra pour les deux filières de 10h30 à 11h30. La deuxième journée sera ponctuée, elle aussi, de deux épreuves. Les généralistes auront deux heures de français (8h00 à 10h00) contre une heure pour les techniciens (8h00 à 9h00).

Au cours de la deuxième séance, les élèves du Dfeeb général passeront les SVT de 10h30 à 11h30 tandis que leurs camarades techniciens subiront une épreuve de sciences physiques avec la même durée. Ils clôtureront, tous, par les maths. Deux heures pour les généralistes et une heure pour les techniciens.

Les candidats au Concours d'admission aux collèges pilotes auront à passer, le jeudi 21 juin, l'épreuve d'arabe de 8h00 à 9h00. La deuxième séance, de 9h30 à 10h15, sera consacrée à l'anglais.

Le vendredi 22 juin, les candidats auront à plancher sur l'épreuve de français de 8h00 à 9h00 et l'éveil scientifique de 9h30 à 10h30. Enfin, le samedi 23 juin, les élèves auront à subir l'épreuve de math de 8h00 à 9h00.

Rappelons que la proclamation officielle des résultats se fera le mercredi 4 juillet 2018 pour le Dfeeb et le vendredi 6 juillet pour les candidats au concours de «Sixième».