Mali: La pauvreté recule de 1,8% en 2017

Cependant, un effort budgétaire spécifique a été déployé pour s'assurer de l'atteinte des objectifs spécifiques liés aux domaines « Paix, réconciliation nationale et reconstruction du nord » 124%, « Développement des infrastructures » 113,6%, «Développement social, actions humanitaires et solidarité » 117,2%.

Cette situation s'explique par le faible taux d'exécution des domaines « Défense et sécurité » (20,4%, « Développement rural et sécurité alimentaire » 14,8%.

Il résulte du rapport 2017 du CREDD que la mise en ouvre de ce cadre unique de référence des politiques et programmes de développement , qu'un certain nombre de résultats encourageants ont été atteint notamment l'amélioration de la stabilité du cadre macroéconomique, les progrès dans l'accès aux infrastructures de base comme les routes, l'électricité, l'eau, la scolarisation des enfants.

Le rapport 2017 de la mise en œuvre du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) examiné par la revue technique qui se déroule depuis hier 18 juin, à Bamako, a permis aux experts maliens (étatiques, privés et société civile) et ceux des PTF de faire ressortir que le niveau de la pauvreté au Mali en 2017 a diminué pour se situer à 44,9% contre 46,8% en 2016, soit une baisse de 1,8%.

