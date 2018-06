Togo: David Ourna Gnanta - "La maturité des Togolais a pris le dessus sur la legerté intellectuelle et l'incoherence politique"

Enfin affirme, David Ourna Gnanta, que "notre progrès démocratique doit être progressif, prenant en compte nos réalités socio culturelles et économiques et le contexte international".

Une analyse de situation qui contraste avec ce qui a été vu hier dans certains quartiers de Lomé, comme Bé, Bè Kpota, Akodesséwa et autres, où il n'y avait pas eu presque pas de circulation et des boutiques fermés presque sur une bonne partie de la journée ou presque toute.

Et, continue-t-il, "face à cet appel à un Togo mort, la maturité des Togolais a pris le dessus sur la légèreté intellectuelle et l’incohérence politique des 14 partis qui peinent à mobiliser pour une révolution imaginaire. J'ai vu mes compatriotes vaquer librement à leurs occupations pour trouver de quoi nourrir leurs familles".

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.