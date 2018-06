Malitel - Le défi de relancer et de développer l'offre MobiCash

Lors de la présentation des nouvelles offres en faveur de ses clients, le directeur général de la SOTELMA-Malitel, M. Abdelaziz Biddine, ambitionne d'accorder plus de crédit à MobiCash. Pour ce faire, il s'engage à promouvoir davantage cette offre en vue de satisfaire la clientèle.

Il faut noter que les nouvelles offres présentées sont, entre autres, l'augmentation des débits ADSL, les nouveaux forfaits Lafia, l'amélioration de Banbali, MobiCash, des forfaits mensuels sans engagement et de Malitel Games. Ces offres visent à faciliter et améliorer le quotidien de ses clients qui sont de plus en plus exigeants.

Pour cette année 2018, le directeur général a insisté sur la relance et le développement de l'offre MobiCash. Selon M. Abdelaziz Biddine, le tout avec un seul mot d'ordre «la satisfaction de la clientèle comme son cheval de bataille».

Pour faciliter la vie à sa clientèle, Malitel relance Mobicash, son service de transfert d'argent. Les abonnés Malitel peuvent désormais envoyer et recevoir de l'argent dans plusieurs pays de l'Afrique en toute sécurité, simplicité à des tarifs très compétitifs. C'est déjà possible pour la Côte d'ivoire et le Niger. Ça sera bientôt possible pour le Burkina, le Bénin, la Centrafrique et le Gabon.

En plus du transfert d'argent à l'international, Malitel offre la possibilité à ses clients de recharger leurs compteurs Isago via Mobicash. Il suffit simplement de composer *116# option 6 puis 4 et 1. E montant de recharges est de 500 à 100 000 à seulement 20 F CFA comme frais. Ce service de Malitel permet aux clients de recharger leurs compteurs EDM.

Aussi, une offre se situe dans la Tombola MobiCash initiée pour récompenser la fidélité de l'ensemble de ses clients avec de nombreux lots composés d'une voiture 4X4, deux voyages pour deux couples à Marrakech, 10 motos Djakarta, 5 pièces de Bazin, 5 téléviseurs Samsung et 5 smartphones J7 Néo et autres cadeaux.