Mali: Les avantages de la nouvelle réforme budgétaire

Invité de l'émission "Focus Business" de la Télévision Vox Africa, le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé, a abordé plusieurs sujets relatifs à la vie économique du pays, notamment, les avantages de la nouvelle réforme budgétaire. Lesquels se résument, entre autres, à une meilleure gouvernance économique et financière et une meilleure redevabilité envers la population et les contribuables.

Selon le ministre de l'Economie et des Finances, la nouvelle réforme du budget a permis d'introduire la notion de performance dans l'élaboration et dans l'exécution budgétaires. « En gros, nous sommes passés d'une logique de moyens à une logique de résultats.

Et tout cela dans le but d'améliorer l'efficacité des politiques publiques. Avec le budget programme, nous ne nous intéressons plus uniquement au volume des moyens qui sont octroyés pour exécuter un programme donné, mais nous nous intéressons également aux résultats qui sont obtenus grâce à ces moyens qui sont consacrés pour la mise en œuvre d'une politique donnée.

C'est donc majeur dans le sens que cette réforme introduit la notion de performance et de résultats dans nos pratiques » a précisé Dr Boubou Cissé.

Par ailleurs, le ministre de l'Economie et des Finances a fait savoir que le Mali n'est pas à la traîne dans l'application du budget programme.

« D'ailleurs le Mali est le 2eme pays dans lequel la réforme budgétaire est exécutée à 5 % alors que certains pays de l'UEMOA ne sont en train de le faire que partiellement », a-t-il indiqué.