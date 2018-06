Sénégal: Mondial 2018 - Heure de vérité pour les Lions

L'heure de vérité a sonné pour les Lions qui affrontent, cet après-midi, la Pologne, au stade du Spartak de Moscou. Ce premier match, sans être déterminant, aura son importance pour la suite de la compétition qui verra le Sénégal affronter le Japon, puis la Colombie.

Après les défaites successives de trois des cinq représentants du continent africain (Egypte, Maroc et Nigeria), l'équipe du Sénégal qui dispute la deuxième Coupe du monde de son histoire, est fortement attendue. Quelque part même, elle rêve de rééditer l'exploit de 2002, lorsqu'elle avait battu la France en ouverture du tournoi.

Mais, ce ne sera pas une partie de plaisir car, en face, il y aura la Pologne qui n'a pas senti l'odeur d'une Coupe du monde depuis 2006, et qui retrouve les joies d'une phase finale, en Russie, et avec de grosses ambitions.

Le coach Adam Nawalka comptera sur son attaquant-vedette, Robert Lewandowski, meilleur buteur de l'histoire des "Bialo-czerwoni" (rouge-blanc), l'un des buteurs les plus efficaces de sa génération, qui joue la Coupe du monde pour la première fois, mais aussi sur des valeurs sûres comme Szczęsny, Piszczek, Zielinski, Milik et autres Teodorczyk.

Si la Pologne affiche une belle efficacité offensive, elle est cependant loin d'être invincible et a du mal à conserver ses cages inviolées. Lors des phases éliminatoires, sa défense a encaissé 14 buts et 5 autres buts lors des matchs de préparation.

Face à cette équipe qui est loin de faire partie des cadors, malgré son 10e rang mondial, le Sénégal a de sérieux arguments à faire valoir. Avec un Sadio Mané, Diafra Sakho, Ismaïla Sarr et Mbaye Niang des grands jours et une efficacité retrouvée, l'équipe d'Aliou Cissé devrait pouvoir faire douter et déstabiliser l'adversaire qui part toutefois avec la faveur des pronostics.

Cependant, il faut qu'en défense, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodj, Youssouf Sabaly et compagnie sortent un match propre et ne se laissent pas piéger par cette équipe polonaise qui joue beaucoup par contre et mise sur les débordements.

Et pour ne pas se faire surprendre, les joueurs d'Aliou Cissé devront mettre davantage d'intensité et de vivacité dans leur jeu et aussi se montrer très agressifs en allant chercher leurs adversaires très haut.

Aux yeux d'Aliou Cissé, ce premier match, même s'il n'est pas décisif, est très important. « Nous avons envie de rentrer dans cette compétition de la plus belle des manières en faisant le meilleur résultat possible.

Nous allons faire un bon match. Nous faisons partie des meilleures équipes africaines. Nous sommes venus ici avec beaucoup d'arguments à faire valoir et beaucoup de détermination », a fait savoir le sélectionneur national qui attend beaucoup de ses joueurs.