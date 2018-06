Gabon: MUSIQUE - « Ma déclaration », le nouveau maxi single de Tina Minkoué

« Ma déclaration » issu d'une collaboration avec l'arrangeur Prof Ziebede intervient après son premier « Dzamgue », sortie en 2014, le maxi single coproduit par Diamond Music Industrie et Naya PROD en 2015, et son troisième opus « Ma blessure sucrée » en 2016, (Ndlr : soutenu par Pheel le Montagnard et Davide Tayoraul de la musique ivoirienne). Tina Minkoué est bien connu du monde musical gabonais puisqu'elle avait plusieurs fois travaillé avec des artistes gabonais tels que Pape Nzengui, Landry Ifouta, Tanguy Akendengué. De plus, elle a fait des scènes en compagnie de Nicole Amogho, Nina Karole et bien d'autres. Le maxi single est disponible dans tous les espaces de distribution musicale à Libreville.

