Ile Maurice: Un satellite mauricien dans l'espace!

Il sera bientôt possible d'obtenir la nationalité mauricienne pour un million de dollars américains… Plus »

Ce CubeSat permettra aux participants mauriciens de recueillir des données qui serviront à s'attaquer à trois problèmes nationaux : la surveillance des océans et la gestion optimale des ressources océaniques ; un meilleur contrôle du trafic routier ; et l'atténuation des effets des catastrophes naturelles.

Cette toute première initiative satellitaire mauricienne a remporté le premier prix du concours KiboCUBE de l'United Nations Office for Outer Space Affairs le lundi 18 juin à Vienne en Autriche. Les équipes locales ont été encadrées par le Mauritius Research Council qui opère sous l'égide du ministère de la Technologie, de la communication et de l'innovation. Comprenant des ingénieurs aérospatiaux, des informaticiens, des électroniciens et des data scientists, elles auront un an pour construire le CubeSat.

