Tunisie: CM 2018 - Nabil Maaloul - «Le haut niveau, c'est la concentration»

La Tunisie s'est inclinée difficilement et dans les derniers instants contre l'Angleterre (2-1) pour le compte de la phase de groupes de la Coupe du Monde Russie 2018. Défaite honorable pour la Tunisie, mais la qualification pour le prochain tour s'annonce très compliquée après la victoire de la Belgique ce lundi (3-0) contre le Panama.

Pour le sélectionneur Nabil Maaloul, la Tunisie a joué d'égal à égal contre une équipe anglaise « à haut niveau ».

« Malheureusement nous n'avons pas tenu jusqu'au bout. Le haut niveau, c'est la concentration, concède le sélectionneur Nabil Maaloul. L'explosivité et la valeur athlétique de l'équipe anglaise reflétait le grand football. Je savais bien que cela allait être une rencontre compliquée. Les Anglais nous dépassaient aussi par la taille. On savait que nous serions en difficulté sur les coups de pied arrêtés et la sortie de Mouez Hassen ne nous a pas facilité la tâche. Il faut tourner la page et préparer la prochaine rencontre. Ce soir, les accélérations de Sterling ont fait la différence. C'est vrai que Kane a marqué deux buts, mais le danger venait tout le temps de Raheem Sterling et de son positionnement, a ajouté le technicien tunisien. L'envie et le courage y étaient mais on a manqué d'occasions de but. Nous avons joué avec deux joueurs en manque de compétition et les Anglais, très athlétiques, ont imposé leur rythme. Sterling a posé beaucoup de problèmes en première période. Nous avons rectifié le tir en optant pour le marquage individuel au lieu de la défense de zone. Fakhreddine Ben Youssef a fait beaucoup d'effort en défense. Je pense que notre prestation peut pousser notre équipe à mieux jouer face à la Belgique. »

Outre le résultat négatif, la Tunisie a perdu les services de son gardien de but Mouez Hassen, auteur de deux grosses parades dans les dix premières minutes, mais qui s'est blessé à l'épaule. Avec cette défaite, la Tunisie sera par conséquent condamnée à l'exploit lors de son prochain match face à la Belgique