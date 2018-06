Cote d'Ivoire: Lutte contre l'extrémisme, promotion de l'islam du ''juste milieu'' - Le pays organise un colloque scientifique

La Côte d'Ivoire a décidé de se donner les moyens de lutter contre le "djihadisme" et l'extrémisme religieux. En dehors du renforcement du dispositif sécuritaire dans le pays, elle s'est engagée à faire la promotion de "l'Islam du juste milieu".

C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue du premier colloque scientifique sur la doctrine "Acharite" à Abidjan qui sera organisé par la Fondation Mohammed VI des Oualemas africains section Côte d'Ivoire, les 21 et 22 juin à Crrae-Umoa, au Plateau, autour du thème : « La doctrine acharite : fondements et avantages en matière de coexistence pacifique ».

C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée à la grande mosquée du Plateau par l'Imam Ousmane Diakité. Le conférencier a expliqué qu'aujourd'hui, des choses qui se font et se disent n'ont rien à voir avec l'Islam. « L'Islam ne tue et n'exclut personne. Il y a des menaces résultant de la mauvaise interprétation de l'Islam.

C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a adhéré à la Fondation Mohammed VI de Oulémas africains qui prône les valeurs islamiques vraies de l'islam », a indiqué l'Imam Ousmane Diakité. Précisant qu'en s'inspirant de la doctrine Acharite, la Côte d'Ivoire veut restaurer la pensée originelle de l'Islam.

«Nous, à travers ce thème, nous voulons nous abreuver des enseignements de l'Imam Acharite, car ils sont sources de paix. Les Imams doivent diffuser ces enseignements pour que l'extrémisme ne prenne pas forme », a fait remarquer l'Imam Diakité, par ailleurs Secrétaire exécutif du Conseil supérieur des imams (Cosim).

Au total, 130 Imams participeront à ce colloque scientifique. Et une délégation de six personnes de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains du Maroc est attendue à Abidjan. Ces deux jours seront meublés par six conférences.

Faut-il le rappeler, la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains a été créée le 13 juillet 2015 au Maroc, par le Roi Mohammed VI et celle de la section Cote d'Ivoire a vu le jour le 27 septembre 2017.

Laquelle section est présidée par le Cheick Boikary Fofana. Et l'un des objectifs de la Fondation est d'unifier et coordonner les efforts des Oulémas au Maroc et dans les autres pays africains pour faire connaitre, diffuser et consacrer les valeurs de paix et de tolérance.