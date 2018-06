Algérie: Tourisme dans la capitale - Lancement de l'application numérique "Guide d'Alger"

ALGER- Une application numérique appelée "Guide d'Alger", rentrant dans le cadre de la promotion du tourisme dans la capitale, sera lancée au courant de cette semaine, à l'occasion de la tenue du Sommet international des "Smart cities" (villes intelligentes), prévu les 27 et 28 juin, a annoncé mardi la responsable des investissements des projets "Alger smart-ville et startups", Fatiha Slimani.

"Cette application numérique +Guide d'Alger+, première du genre dans la capitale, va permettre aux touristes et aux visiteurs locaux d'avoir des informations en temps réels et de localiser tous les lieux que renferme la Capitale, y compris les hôtels , les restaurants, les jardins , les musées et même les différentes ruelles d'Alger", a précisé à l'APS Mme. Slimani, lors d'une rencontre avec les représentants des secteurs participant à la préparation du Sommet, dont des universités à vocation technologique.

Le jeune concepteur de cette application numérique, Karim Boukhemikham, a expliqué que cette "application mobile viendra en complément des outils déjà mis en place pour la promotion touristique de la capitale".

"Grâce à cette application l'information deviendra accessible à toute heure et quel que soit le lieu où la personne sera localisée. L'utilisateur bénéficiera en temps voulu d'informations pertinentes et du même coup appréciera la haute qualité du service qui lui sera proposé. La mise en place d'options adaptées à l'utilisateur peut constituer un vecteur supplémentaire de satisfaction pour l'utilisateur", a souligné le créateur de l'application.

Selon Mme Slimani, également conseillère à la wilaya d'Alger, lorsqu'il a été décidé la tenue du Sommet international des "Smart cities" à Alger, les services de la wilaya ont entamé une opération de mise à niveau de tous les secteurs au niveau de la capitale, y compris les secteurs du tourisme et du transport, avec la participation active de représentants des ministères et des différentes structures, à l'instar de l'aéroport d'Alger ou plusieurs distributeurs de change seront mis en place 24h/24 à l'occasion de ce sommet international.

"La participation de jeunes étudiants bénévoles, issus tous de différentes universités à vocation technologique, à l'instar de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole supérieure d'informatique et de l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme, va apporter un plus à ce sommet", a-t-elle estimé, affirmant, à ce sujet, que "ces bénévoles ne sont pas uniquement des trilingues mais peuvent, aussi, par leur formation technique, accompagner les visiteurs étrangers".