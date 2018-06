Algérie: JM-participation algérienne - Faire bonne figure malgré les changements

Le montant des titres émis dans le cadre du financement non conventionnel s'est établi à 3.585… Plus »

En sports collectifs, l'Algérie sera présente en football (U-18 garçons), volley-ball (messieurs et dames) et handball (messieurs).

"Lors des JM-2013 à Mersin et avec cinq médailles d'or et une en bronze, c'était la première fois qu'un pays du bassin méditerranéen arrive à réaliser un tel résultat, selon Meziane, ce qui a permis à l'Algérie de remporter la première place par équipes, une première historique pour la boxe algérienne. A vrai dire, cette performance est loin d'être réalisable lors des JM de Tarragone avec tout ce qui s'est passé au niveau de notre fédération".

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a refusé de s'avancer sur le nombre de médailles ciblées au rendez-vous de Tarragone, laissant cette tâche aux fédérations respectives qui ont envoyé par écrit leurs pronostics au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Comme de coutume, ce sont les deux disciplines-phares du sport algérien, la boxe (5 or) et l'athlétisme (4 or) qui s'étaient taillées la part du lion, puisqu'à elles seules, elles ont ramené 16 médailles, soit plus de la moitié de toute la récolte des sportifs algériens.

Les disciplines retenues pour les Algériens sont l'athlétisme (garçons et filles), les sports de boules (G/F), la boxe (G), le cyclisme (G), la gymnastique (G/F), l'haltérophilie (G), le handball (G), le football (G), le volley-ball (G/F), le beach-volley (G/F), la raffa (G), le judo (G/F), le karaté (G/F), la natation (G/F), la voile (G/F), l'aviron (G/F), la lutte (G/F), le tir sportif (G/F), le triathlon (G), l'escrime (G), l'équitation (G), le badminton (G/F), le tennis (G/F) et le tennis de table (G/F).

Les disciplines retenues passent ainsi à 30. Il s'agit de l'athlétisme, de l'aviron, du canoë-kayak, du badminton, du basket-ball 3x3, du beach-volley, de la boxe, du cyclisme, de l'escrime, du football, de la gymnastique (artistique et rythmique), du golf, du handball, de l'haltérophilie, du judo, du karaté-do, des luttes associées, de la natation, de la raffa, du ski nautique, des sports de boules, des sports équestres, du taekwondo, du tennis, du tennis de table, du tir sportif, du triathlon, du volley-ball, de la voile et du water-polo.

Selon les organisateurs, les JM-2018 battront tous les records avec la participation annoncée de 3.622 athlètes représentant 26 pays, en plus de l'intégration de trois nouvelles disciplines, à savoir le triathlon, le water-polo et le basket-ball 3x3.

ALGER- L'Algérie prendra part à la 18e édition des Jeux méditerranéens (JM), prévue du 22 juin au 1er juillet à Tarragone en Espagne, avec l'objectif de faire bonne figure après la sortie réussie réalisée en 2013 à Mersin (Turquie), la deuxième meilleure performance dans l'histoire des participations algériennes avec 26 médailles (9 or, 2 argent et 15 bronze).

