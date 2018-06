Algérie: Une bombe de confection artisanale détruite à Khenchela (MDN)

Alger — Une bombe de confection artisanale a été détruite, lundi à Khenchela, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 18 juin 2018, une (1) bombe de confection artisanale à Khenchela (5e Région militaire)", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Tamanrasset (6e RM), deux (2) contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain et divers outils d'orpaillage".

En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi à Oran et Saïda (2e RM) 3.228 unités de différentes boissons et 183 comprimés psychotropes, alors que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Ouargla", ajoute le communiqué du MDN.