Afrique: Gestion des risques et sécurité des patients - Des ministres de la Santé et des TIC réunis au Bénin

Une conférence internationale se tient depuis le 18 juin, à Cotonou, avec pour objectif principal de contribuer à la mise en place des stratégies opérationnelles de développement des technologies du numérique dans les établissements de santé en Afrique.

Les assises réunissent environ cinq-cents participants, parmi lesquels trente-cinq ministres de la Santé et trente-cinq autres œuvrant dans le secteur des Technologies de l'information et de la communication (TIC), les responsables des structures sanitaires régionales et internationales ainsi que les dirigeants des établissements de santé publics et privés.

Cette Conférence internationale des ministres de la Santé et des TIC de l'Afrique(Cimsa) se tient sur le thème « Apport des technologies du numérique dans la gestion des risques et la sécurité des patients en Afrique : quels enjeux pour la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical ? ».

Son but est de contribuer à la mise en place des stratégies opérationnelles de développement des technologies du numérique dans les établissements de santé, en vue de promouvoir l'amélioration de la gestion des risques et la sécurité des patients dans une perspective de renforcement du plateau technique médical et de développement du tourisme médical des pays issus de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest.

En effet, selon les organisateurs, au cours de cette réunion qui prendra fin le 22 juin, les conférenciers présenteront le profil de la situation de la sécurité des patients et de la gestion du risque infectieux dans les établissements de santé des pays de l'Afrique ainsi que les conclusions de la session spéciale Afrique de la Conférence ICPIC 2013 de Genève. Cela leur permettra d'évaluer le niveau de mise en application par les Etats et les organisations régionales en charge de la santé des recommandations et résolutions de la première Cimsa 2012 de Cotonou. « Il sera question également d'analyser le niveau de maturité numérique dans les établissements de santé et de performance des plateaux techniques hospitaliers et valider la démarche méthodologique de mise en place des comités de TIC et gestion des risques », ont précisé les organisateurs. Ils ont indiqué qu'au terme de cette rencontre, les participants auront la capacité d'organiser des sessions scientifiques parallèles sur les travaux de recherche dans le domaine des TIC, de la sécurité des patients et de l'organisation des vigilances sanitaires.