Angola: La Technologie de l'Information et Communication pour le développement durable

L'intention du Gouvernement, a-t-il dit, est de continuer à investir dans les projets structurants et inducteurs comme infrastructures de haut débit basée dans la fibre optique et de transmission par satellite dans le cadre d'Angosat.

Il a reconnu le rôle des TIC dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et a mis en relief les progrès de l'Angola dans la croissante amélioration qualitative de la couverture nationale.

Selon lui, le défi de l'Angola est de transformer les télécommunications à un élément canalisateur de développement, et harmoniser le système avec les pays voisins et avec le monde pour éviter l'exclusion technologique.

Le Chef de l'Etat a réaffirmé le choix du Gouvernement dans la promotion et le développement durables des services de télécommunications pour satisfaire les besoins primaires de la population, des entreprises et des usagers sur tout le territoire national.

João Lourenço qui a tenu ces propos à l'ouverture du Forum sur le Technologie d'Information qui se déroule à Luanda jusque jeudi croit que les TIC peuvent également contribuer à l'inclusion économique, la reforme de l'Etat, la bonne gouvernementale, la modernisation et la lenteur dans l'administration de service public, ainsi que le surgissement de l'économique digitale et du gouvernement électronique.

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré mardi que les Technologies d'Information et Communication (TIC) pouvait dynamiser le développement durable du pays et améliorer le climat d'affaires.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.