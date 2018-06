Angola: Le Chef de l'Etat alerte sur l'importance de la Cybersécurité

"Il vaut mieux alerter surtout les plus jeunes de dangers de la mauvaise utilisation pour ne pas léser les intérêts des tertiaires et éviter de se faire victime », a-t-il indiqué.

Il a souligné que le rôle de l'Etat était de promouvoir et d'encourager le développement et l'utilisation massive des technologies de l'information.

"Les TIC sont un important facteur de développement technico-scientifique, économique, d'échange culturel et de l'union des peuples », a-t-il dit, ajoutant qu'ils sont aussi utilisés pour des fins moins nobles et parfois criminelles.

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a assuré mardi la création d'un environnement législatif qui sauvegarde la correcte observance des critères de sécurité des données publiques et privées dans l'usage des Technologies de l'information et communication.

