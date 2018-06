Madagascar: Les violences envers les enfants font partie de la vie quotidienne

Une violence banalisée et un taux de signalement auprès des autorités quasi inexistant, du fait des résistances culturelles, de la méconnaissance des recours possibles et de la défiance vis-à-vis de la justice.

« La violence est considérée comme une méthode éducative, que ce soit dans le milieu familial ou à l'école. L'autre déterminant c'est l'âge de l'enfant. L'étude a montré qu'entre 10 et 14 ans, c'était un âge critique où l'enfant a le plus à risque d'être violenté. Un autre déterminant : le milieu rural. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient du milieu rural est plus exposé aux violences. »

Se sentir en sécurité. Se sentir en danger. Sur toute l'île, ce sont plus de 3 200 personnes - jeunes, parents, travailleurs sociaux, enseignants, gendarmes -, qui ont été interrogées sur la perception et leur vécu de la violence envers les enfants.

Dans ce rapport - commandité par l'Etat malgache et l'Unicef -, un jeune sur deux affirme avoir subi des violences en milieu scolaire. 9 sur dix déclarent avoir été victimes de châtiment corporel au sein de leur famille. Cet outil devrait permettre aux acteurs de la protection de l'enfant de mieux comprendre et donc de mieux prévenir ces situations de risque.

