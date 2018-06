Afrique: L'Union africaine des architectes privilégie le naturel

Pour l'ancien président de la Mauritius Association of Architects, Gino Allet, Maurice n'a rien à envier aux grands pays d'Europe. «Quand je suis rentré à Maurice après 17 ans, je n'ai pas senti de grandes différences entre ici et la France. On peut même servir d'exemple.»

Vinesh Chintaram souligne que lors de cette rencontre, les différents intervenants auront surtout l'occasion de parler de l'innovation et des recherches qu'ils effectuent dans le domaine de l'architecture. «Ce n'est pas uniquement la construction qui doit être mise en avant. Nous devons aussi parler d'énergie, et des autres problèmes auxquels nous faisons face. Mais nous espérons mettre en avant l'architecture 'green'. Le week-end précédant notre congrès, nous allons même organiser la tenue d'une compétition de golf à Anahita.»

Du 25 au 29 juin, Maurice accueillera plus de 300 participants venant de plus de 40 pays d'Afrique lors de la 12e édition du congrès de l'Union africaine des architectes. C'est une grande première, lance d'emblée Vinesh Chintaram, l'un des responsables de la tenue de cet évènement, lors d'une conférence de presse tenue au restaurant Lambic à Port-Louis ce mardi 19 juin.

