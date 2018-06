Cote d'Ivoire: Promotion de l'Ecotourisme - Une société veut vendre la destination Côte d'Ivoire

Soulignons que Jumia Travel est une agence panafricaine de voyage en ligne permettant d'effectuer des réservations d'hôtels, de billets d'avion et de séjours en ligne à travers le continent africain afin de répondre à la demande croissante de voyages de loisirs et d'affaires issue, notamment de la classe moyenne africaine.

Le panéliste a aussi souligné que l'écotourisme est une pratique qui gagne du terrain à travers le monde. «Il s'agit d'une forme de tourisme qui met en avant la découverte de la nature, notamment l'écosystème et l'écologie urbaine. Il vise à préserver, respecter et mettre en valeur les ressources patrimoniales d'un lieu», a-t-il rappelé.

Le but de la formation: échanger sur l'importance de ce type de tourisme, ses retombées sur les zones où il est pratiqué et les bonnes pratiques à acquérir pour le faire.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.