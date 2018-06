Maroc: Mondial 2018 - Fayçal Fajr - « Nous aurons notre mot » face au Portugal

Dos au mur après sa défaite face à l'Iran (0-1), le Maroc doit obtenir un résultat face au Portugal de Cristiano Ronaldo mercredi, dans le cadre de la deuxième journée du Mondial 2018. Les Lions de l'Atlas ont notamment payé leur faiblesse dans le dernier geste, malgré de belles phases offensives. Et s'ils recommencent à peiner devant le but face aux Portugais, nul doute que le scénario du match est déjà tout tracé.

Pour Fayçal Fajr, il est difficile d'oublier la contre-performance enregistrée lors du match inaugural mais il faut passer l'éponge au plus vite, avant d'ajouter qu' «on n'est pas abattus mais on est frustrés. On a raté un joker, sauf que l'on ne va rien lâcher».

A l'instar de l'ensemble du groupe, le sociétaire du club espagnol de Getafe continue d'y croire, tonnant qu' «on a perdu une bataille mais pas la guerre. On n'est pas morts et on n'a qu'une chose en tête, c'est de gagner ce match contre le Portugal», rapporte le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

A ce propos, «le match de mercredi sera très difficile devant une très grande équipe du Portugal mais nous sommes nous aussi une grande équipe. Nous savons que le Portugal compte dans ses rangs les meilleurs joueurs du monde, mais nous sommes une bonne équipe et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour procurer de la joie à tout un pays. Nous aurons notre mot à dire et nous allons le montrer sur le terrain », a souligné Fayçal Fajr aucunement intimidé par le standing de l'adversaire et de ses stars, à commencer par le Ballon d'or, Cristiano Ronaldo. Qui, d'après Fajr, est sans nul doute «un grand joueur, mais nous savons comment le stopper en défendant à fond. Moi je n'aime pas parler hors du terrain, mais pour ce qui est de la réponse, elle sera donnée par nos défenseurs expérimentés le jour J ».

Au sujet de l'ambiance qui règne au sein de l'équipe, Fajr n'a pas trouvé mieux que le qualificatif «formidable». Et de surenchérir : « On a un groupe qui vit très bien ce moment qu'on a attendu depuis 20 ans. On n'a qu'une seule envie, celle de défendre dignement les couleurs nationales».

Il faudra absolument l'emporter pour conserver l'espoir de voir les huitièmes de finale du Mondial 2018.