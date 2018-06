Cote d'Ivoire: Logements - La deuxième édition du Filoses démarre le 25 juin

Malgré les efforts engagés par le gouvernement pour soutenir les promoteurs immobilier agréés dans la construction des logements sociaux et économiques afin de combler le déficit en logement estimé à 65000/an, des difficultés demeurent.

C'est pourquoi, la Chambre nationale des promoteurs agréés de Côte d'Ivoire, en collaboration avec Ab Communication group, organisent la deuxième édition du Forum du logement social économique et standing (Filoses), prévu les 25, 26 et 27 juin à Abidjan Plateau (Caistab).

Pour le commissaire général du forum Amos Beonaho, ce forum se veut une plateforme internationale de rencontres et d'échanges entre les opérateurs ivoiriens et leurs partenaires internationaux du secteur des Btp. Mieux, « il est organisdé dans l'optique de favoriser le développement de l'habitat et du logement en Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier », a-t-il poursuivi.

« Relever les défis du logement en Afrique » est le thème du Filoses 2018. « Nous voulons, à travers ce thème que la question du logement soit au cœur des préoccupations tant des autorités que des populations », a soutenu le commissaire général. Qui attend à cet évènement 82 exposants. Cepndant, dit-il, 70 exposants ont déjà confirmé leur participation.

Des questions majeures seront traitées à ce forum afin de trouver des solutions palliatives et efficaces, selon le président de la Chambre nationale des promoteurs agréés de Côte d'Ivoire, Siriki Sangaré.

Entre autres, le manque d'accès au financement pour les familles modestes et à revenu intermédiaire ; Système foncier non sécurisé et faible gouvernance foncière ; Augmentation du coût de la construction l'incapacité à fournir l'infrastructure et le manque de capacités humaines et institutionnelles ; La faible disponibilité de capital pour les promoteurs immobiliers.

« Ensemble, nous acteurs de l'immobilier voudrions créer une œuvre salutaire et dont chacun de nous est appelée à profiter pour bâtir, innover pour une production plus massive des logements avec l'importation et le partage d'autres technologies en expérience en la matière », indique-t-il.

A l'en croire, les problèmes du logement du logement devraient être examinés sous la perspective plus large de l'urbanisation. C'est pourquoi il invite les promoteurs, constructeurs, architectes urbanistes géomètres, opérateurs économiques et les institutions publiques à se mobiliser pour faire de Filoses 2018 une réussite, à l'instar de la première édition, qui a enregistré 15000 visiteurs, 13 pays participants, une soixantaine d'exposants et une centaine d'entreprises.