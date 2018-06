Burkina Faso: Près de 25 000 réfugiés bénéficient de l'asile

Au Burkina Faso, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré est toujours en garde à vue. Il devrait… Plus »

L'innovation majeure de cette édition 2018, à entendre le secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés (Conaref), Joseph Paré, c'est le décernement de 3 prix pour les artisans les plus méritants. L'objectif de ces prix est d'encourager entrepreneuriat et la créativité de ces artisans.

Au Burkina Faso, aux dires de la représentante HCR, à la date du 31 mai 2018, 24 248 individus majoritairement constitués de maliens bénéficient de l'asile, de l'assistance et de la protection de l'Etat burkinabè et du HCR. Récemment, poursuit-elle, avec les tensions intercommunautaires au centre du Mali, près de 4500 nouveaux demandeurs d'asile maliens et des Burkinabè qui vivaient au Mali ont été accueillis dans les régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun.

Le plus alarmant encore, c'est que parmi ces personnes déracinées et vulnérables 55% sont des enfants» a précisé Ioli Kimyaci, la représentante du HCR au Burkina.

Dans son rapport statistique annuel global rendu public ce mardi, l'agence des Nations unies pour les réfugiés dénombre 68,5 millions de personnes déracinées en fin 2017 soit plus de 3 millions de personnes de plus qu'en 2016. «Ceci montre que c'est environ 44 500 personnes qui sont déracinées par jour ou une personne toutes les deux secondes.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.