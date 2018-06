Burkina Faso: Mise en œuvre du PNDES - Plus de 5000 milliards FCFA mobilisés entre janvier 2016 et avril 2018

Au Burkina Faso, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré est toujours en garde à vue. Il devrait… Plus »

Sur le coût (140 millions FCFA) et le format de cette conférence, Rosine Coulibaly rassure qu'il ne s'agit pas pour le gouvernement de refaire une conférence à la dimension de celle de Paris mais plutôt d'organiser une rencontre qui permettra de faire le bilan à mi-parcours, de tirer les enseignements et de définir des perspectives en vue de mobiliser des ressources supplémentaires.

Cette conférence vise donc à faire le point des principales réalisations du PNDES et les réformes en cours pour améliorer la gouvernance économique et institutionnelle ainsi que le climat des affaires.

«En plus de permettre une évaluation des résultats obtenus en termes de financement après deux années de mise en œuvre du PNDES, cette conférence sectorielle favorise un mécanisme concerté et adapté pour enclencher la transformation agro-sylvo-pastorale au Burkina», de Rosine Coulibaly qui à l'occasion, était entourée certains de ses collègues.

«Ce faible taux expliqué entre autres par l'incompatibilité des offres des acteurs du privé avec la vision et les orientations financières du gouvernement, a impacté certains secteurs à forte valeur ajoutée dont celui de la transformation agro-sylvo-pastorale, d'où la nécessité de l'organisation de tables rondes sectorielles et thématiques pour combler ces besoins de financement», a expliqué Mme Rosine Coulibaly.

En ce qui concerne le secteur privé, le ministre de l'Economie et des Finances indique que nonobstant les concours de secteur bancaire et des financements des entreprises, le taux de mobilisation des ressources extérieures privées demeure encore faible.

En effet, Rosine Sori/ Coulibaly a annoncé ce mardi que sur la période (janvier 2016 à avril 2018) de sa mise en œuvre, l'effort de mobilisation des ressources extérieures a permis de sécuriser au titre des Partenaires techniques et financiers, un montant de 5.054 milliards FCFA. Soit 1.844 milliards FCFA sous forme de conventions signées et 3.210 milliards FCFA en programme de coopération validés.

Après un processus d'élaboration et la conférence des partenaires du Burkina les 7 et 8 décembre dernier à Paris, le Plan national pour le développement économique et social (PNDES) est dans sa phase de mise en œuvre.

