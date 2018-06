Tunisie: Mondial terminé pour Mouez Hassen

«J'ai discuté avec l'équipe médicale de son club et nous avons pris notre décision: Mouez Hassen sera transféré dans son club pour y être soigné, et pour lui le Mondial est fini», a annoncé mardi le médecin de la sélection Souheil Chamli, dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la fédération tunisienne.

La Coupe du Monde est déjà terminée pour Mouez Hassen et elle n'aura duré que 13 minutes pour le gardien tunisien. Titulaire dans la cage de la Tunisie et très sollicité dès l'entame du match face à l'Angleterre (3e et 11e), le gardien prêté par Nice à Châteauroux la saison dernière s'est blessé à l'épaule sur une intervention. Obligé de laisser ses partenaires, Hassen ne reviendra finalement pas de la compétition à cause de son épaule douloureuse.

