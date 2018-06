Congo-Kinshasa: Encadrée par DDT Leader, la rappeuse GCL Gloss maintient le cap dans «Confusion» !

La perspicacité de son équipe managériale et artistique renseigne combien la future star est-elle déterminée à gagner une place dans la scène musicale congolaise et sur la scène continentale. «Nous nous sommes lancé un grand défi et des objectifs à atteindre pour l'avenir de notre artiste. Nous travaillons sur de nouvelles stratégies et façons de présenter les choses afin d'éviter la routine. Nous avons besoin que vous nous accordiez un peu plus de temps pour vous dévoiler la face cachée de l'album "Possession". Croyez-moi, le travail continue», a conclu le DDT Leader.

Sur le plan vocal, RCL Gloss s'est de nouveau démarquée par son timbre, à la fois vibrant et brutal. Par rapport à la qualité des sons et du caractère de message dans la chanson, il est important de découvrir le niveau du travail abattu par l'artiste.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.