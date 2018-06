Congo-Kinshasa: TV5 Monde s'offre l'exclusivité de la série congolaise « River hôtel »

TV5 Monde Afrique a lancé, en exclusivité, le 16 juin 2018, à Kinshasa, la nouvelle série congolaise "River Hôtel" qui a été créée, réalisée et écrite par Didier NDENGA, réalisateur de la série centrafricaine à succès « Aimé malgré lui» et produite par la maison HD Production (Habi et Didier).

Puisque les contenus africains sont premiums dans le programme de cette chaine culturelle francophone, une délégation importante des hauts cadres et journalistes de TV5 Monde Afrique a effectué le déplacement du Congo-RDC, pour procéder au lancement officiel de ce film qui a connu la participation de la coqueluche de la musique congolaise, Fally IPUPA et tant d'autres stars africaines du cinéma et de la chanson.

Une conférence de presse, suivie d'une grande soirée de gala a permis aux chevaliers de la plume, aux invites de marque ainsi qu'aux personnalités tant politiques que culturelles du pays de découvrir cette œuvre de haute facture qui vient enrichir l'univers cinématographique africain.

Aux allures du festival de Cannes, l'occasion était honorable et joviale pour le public congolais d'assister à la projection de l'avant-première de la série télévisée « River Hôtel », à l'auditorium de l'hôtel Kempinski Fleuve Congo.

«52 épisodes dont 26 minutes chacun, cette superproduction fait découvrir la culture congolaise, sa modernité et son potentialité immense de développement à des millions de téléspectateurs de TV 5 disséminés à travers le monde francophone», a déclaré Yve BIGOT, DG de TV5".

Jusqu'à preuve du contraire, "River hôtel" n'est pas commercialisé. Car, la série reste encore un produit de TV5 qui est partenaire officiel et diffuseur exclusif jusqu'au terme du contrat avec la maison HD Production.

Pour le patron de TV5 Monde, la première diffusion panafricaine et numérique de la série intervient à partir de 25 juin 2018 sur les antennes de TV5 Monde Afrique tous les jours du dimanche au jeudi à 18h, temps universel, et la rediffusion le lendemain matin, du lundi au vendredi à 8h15. Tous les épisodes sont également disponibles gratuitement sur l'application TV5MONDE Afrique le lendemain de la première diffusion antenne en vidéo à la demande ainsi que sur le site afrique.tv5monde.com.

«Nous sommes fières de soutenir River Hôtel depuis sa genèse, d'accompagner la création et production africaine et de diffuser en exclusivité cette œuvre originale, et ambitieuse à travers toute l'Afrique, mais également de la faire découvrir à travers le monde grâce à son appli TV5MONDE Afrique», a renchéri Yve BIGOT.

Fally Ipupa, Majid Michel et Charlotte Dipanda : Un casting crémeux

Un bon casting avec des acteurs venus du monde du cinéma, de la télévision, de la musique et de la mode, "River hôtel" a été tourné par les grandes stars africaines qui jouissent tous d'une grande notoriété dans leur domaine respectif. Parmi les personnages, on y retrouve : le chanteur congolais Fally Ipupa, l'acteur franco-camerounais, Eriq Ebouaney ; Jean-Marie Kassamba, journaliste congolais et patron de l'Espace 50, la Princesse Esther Kamatari, l'actrice franco-centrafricaine, Habi Touré et le célèbre acteur ghanéen, Majid Michel, la comédienne française Nadège Beausson-Diagne, la chanteuse camerounaise, Charlotte Dipanda, actrice française Alix Bénézech, Eebra Tooré, acteur franco-ivoirien et l'historien et chroniqueur politique français, François Durpaire...

«Jamais une série télévisée africaine n'a déjà rassemblé autant de stars comme dans ce film. Ce n'était pas facile. Même aux Etats-Unis, il est difficile d'avoir des grandes figures de renom dans un tournage comme l'a réussi Didier Ndenga vu que chacun a un calendrier très compliqué», se félicite le DG de TV5, en saluant l'initiative du réalisateur congolais.

L'apport de TV5 dans la production de ce film s'inscrit dans le cadre de sa mission de soutenir la création visuelle francophone et surtout par rapport au programme et à la vision de cette chaine internationale. Evidemment, cela fait quatre ans depuis que TV 5 a adopté une nouvelle dynamique à la production des séries pour promouvoir les talents africains afin qu'ils puissent avoir une visibilité sur la scène mondiale.

Ce film est un projet emblématique qui n'a jamais existé dans le 7ème art africain. Son coût budgétaire revient à 520 mille euros. Tournée à Kinshasa, au cœur de la République Démocratique du Congo, signale-t-on, ladite série valorise la culture congolaise. Elle met en scène l'enfant de la rue qui vit dans la précarité, abandonné par ses parents enfin de lui donner l'espoir.

"River Hôtel" est une saga populaire qui mêle enquêtes policières autour de la contrebande de diamants et intrigues amoureuses et familiales, sur une toile de fond haute en couleurs profondément africaine. « Au départ, je réfléchissais de réaliser un film qui parlera du majestueux Fleuve Congo. Parce que je regarde beaucoup d'émotions cette richesse hydraulique de mon pays. En réalisant "River hôtel", l'idée est de parler autrement de l'Afrique, en valorisant la richesse culturelle de nos pays. Je remercie infiniment TV5 pour la confiance qui est partie du projet "Aimé malgré lui"», reconnait Didier Ndenga.

Personnalité d'envergure dans le monde musical congolais et grand chasseur d'images, le jeune réalisateur congolais a choisi de rendre honneur aux Kinois, en leur offrant la primeur de cette série qui va ouvrir une nouvelle ère dans l'histoire du cinéma rd-congolais.

«Soyez branchés à partir du 25 juin, devant vos postes téléviseurs pour se régaler avec cette série passionnante pour découvrir une autre image et talent de vos stars préférées, dans la peau de cinéastes », a conclu Fally Ipupa.