Congo-Kinshasa: Ce 24 juin en la salle Showbuzz - Gospel - Que peut-on attendre de la sœur Mamie Nzungu ?

Pour ceux qui ne la savent, Mamie Nzungu est parmi les chanteuses congolaises qui ont confirmé dans la musique gospel en République Démocratique du Congo. Très expérimentée, elle a, depuis son jeune âge, consacré sa vie pour servir Dieu et surtout pour édifier et gagner les âmes perdues afin de les amener vers Christ. Toujours inspirée par le Saint-Esprit, Mamie Nzungu regorge une potentialité énorme, en matière de composition de chansons. Ce qui est sûr, son nom figure parmi les meilleurs auteurs-compositeurs dans la génération actuelle de musiciens évoluant dans le gospel au Congo et dans la diaspora.

D'où, le concert du 24 juin est spécial et solennel pour l'auteur de la chanson «Je suis son choix» de célébrer et rendre grâce à son créateur, à travers ses cantiques nouveaux.

Sans peur, ni froid, la sœur Mamie NZUNGU va communier avec le peuple de Dieu et les amoureux de la musique gospel, au cours d'une soirée de célébration, ce 24 juin en salle Showbuzz, à Kinshasa. Pour elle, son spectacle s'inscrit dans le cadre de la présentation officielle de son récent album intitulé «Bethesda», qui est également disponible en CD audio et image, sur le marché de disques africains, depuis l'année dernière.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.