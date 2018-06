Burkina Faso: Attaques terroristes - Etienne Compaoré analyse l'impact économique

Au Burkina Faso, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré est toujours en garde à vue. Il devrait… Plus »

Au terme de son exposé, le jury présidé par Dr Idrissa Mohamed Ouédraogo lui a attribué la note de 17/20. Il a jugé son thème « pertinent et d'actualité ». « Tout ce qui touche à la sécurité, que ce soit dans un cadre académique ou non, doit être pris en considération », a noté son directeur de mémoire, Denis Akouwerabou, maitre-assistant à l'Université Ouaga 2.

« La guerre d'usure imposée par les terroristes appelle en urgence une refonte de notre système sécuritaire, avec une armée bien formée, équipée, préparée et soutenue par un dispositif de renseignement moderne et performant », a soutenu M. Compaoré.

A titre d'exemple, il a indiqué que celle du 15 janvier 2016 contre Splendide Hôtel et le Café Cappuccino a entrainé l'annulation de 29 000 réservations de chambres, 17 conférences et 9 séminaires à Ouagadougou. Les pertes de recettes y occasionnées sont estimées à plus 615 millions de FCFA.

