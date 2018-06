Burkina Faso: Recrutement annonce d'un personnel d'appoint au Minefid

Au Burkina Faso, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré est toujours en garde à vue. Il devrait… Plus »

Car ce qui est en jeu, c'est l'avenir du Burkina Faso qui n'appartient pas aux seules générations présentes. Le pays nous a été légué par nos ancêtres et nous devons le transmettre à nos enfants avec toutes les chances de réussite, dans un monde où rien n'est donné. La sagesse africaine nous enseigne d'ailleurs que « la calebasse ne se brise pas entre les mains de deux personnes sensées ». Et c'est maintenant qu'il faut justement faire prévaloir le bon sens.

Et c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire, car plus tard serait peut-être trop tard. Dans cet élan, il est aussi temps que les mécanismes de réconciliation de la société burkinabè qui ont toujours permis au pays de se frayer les portes de sortie dans les orages, se mettent en branle pour apaiser les cœurs.

En tout cas, dans son propre intérêt, l'Etat devrait se prémunir contre de tels scénarii. Car, si des agents d'impôts venaient dorénavant à se comporter systématiquement en pères fouettards aveugles et avides de sous (fonds communs), ce serait alors la meilleure façon de tuer la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire le secteur privé qui constitue le moteur vrombissant de l'économie nationale déjà à la peine. Le secteur privé a déjà suffisamment de problèmes, il ne faut pas en rajouter. C'est pourquoi l'Etat doit travailler à éviter toute perversion, au risque de provoquer la mort lente et assurée du secteur privé.

Lenteurs administratives, problèmes de connexion, etc., sont autant de goulots d'étranglement qui pourraient faire le miel d'agents intéressés et cupides. Et dans le pire des cas, ceux-ci pourraient même, à dessein, s'ériger en obstacles dans le traitement d'un dossier, causant ainsi des retards dans la perspective d'en tirer des dividendes personnels. Rien n'est à exclure.

En effet, il y a un véritable risque que les autres organisations de la Fonction publique, craignant que leur tour ne vienne après la liquidation de la CS-MINEFID, n'appellent, à titre préventif, à des grèves de solidarité. Les conséquences d'un tel scénario qui n'est pas improbable au regard du soutien de principe de la Confédération générale des travailleurs du Burkina (CGT-B) à la lutte des financiers, seraient dramatiques pour une économie déjà moribonde et pour la cohésion sociale déjà menacée par le péril djihadiste. Sans être un partisan de l'apocalypse ou un scénariste de la politique- fiction, il faut admettre que le risque existe, surtout en ce moment où les passes d'armes entre les gouvernants et les syndicats sont légion, rendant le climat social délétère.

A priori, l'on peut répondre à cette interrogation par l'affirmative. Et pour cause. Le gouvernement n'a pas perdu de vue l'une de ses prérogatives essentielles qui est d'assurer la continuité du service public, au nom de l'intérêt général.

Face au bras de fer qui oppose le gouvernement à la Coordination des syndicats du ministère de l'Economie, des finances et du développement (CS-MINEFID), le Conseil des ministres, en sa séance du 18 Juin 2018, a décidé du recrutement d'un personnel d'appoint, notamment les retraités et les volontaires pour pallier le manque à gagner qu'entraîne nécessairement le maintien du mot d'ordre de grève des syndicalistes.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.