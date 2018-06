Cote d'Ivoire: Siriki Sangaré - "Tant qu'on ne règle pas le déficit du logement, il sera difficile de réguler les prix des loyers "

Quant au volet salon, il sera marqué par des stands d'exposition de maquette, plans et photographies, produits et réalisations à visiter, projection de films institutionnels, etc.

Et surtout à la résolution de l'épineux problème lié au déficit de 400.000 logements avec un besoin en augmentation de 50.000 logements par an dont souffre la Côte d'Ivoire. L'on se souvient que dans son discours à la nation, le 31 décembre 2013, le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara avait déclaré que « dans quelques années, l'épineux problème du logement connaitra une forte atténuation... »

Pour Amos Beonaho, en s'intéressant à la fois aux entreprises, aux institutions internationales et ivoiriennes intervenant dans le domaine du logement et de l'habitat, le Filoses entend apporter sa contribution à la problématique du logement en Côte d'Ivoire.

