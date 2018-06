Congo-Brazzaville: Droits des femmes - Les acteurs du secteur suivent une formation sur la gestion de projet

Dans le cadre de son projet « Promotion des droits et autonomisation socio-économique des femmes et filles vulnérables », l'association Azur développement, avec l'appui financière de l'Union Européenne, s'est engagée à renforcer les capacités techniques d'une vingtaine de participantes, membres ou travaillant pour les organisations de femmes des départements de Brazzaville, Bouenza et Pointe-Noire.

Un atelier de formation et de mobilisation des ressources pour les organisations de la société civile (OSC) de femmes a été ouverte, le 19 juin à Brazzaville, par la représentante de la direction départementale de la santé, Alice Ibomba Kaba. Cette rencontre de quatre jours est l'occasion, entre autres, d'aider les participantes à comprendre le cycle d'un projet et ses différentes étapes ; améliorer leurs connaissances sur la rédaction d'un projet, dans l'élaboration du cadre logique et le suivi des indicateurs, ainsi qu'en suivi et évaluation.

« En effet, la situation des femmes et jeunes filles issues des milieux défavorisés, victimes des violences de toutes natures, ainsi que celles des séropositives et des femmes et jeunes filles déplacées du Pool, qui sont les principales bénéficiaires de ce projet, a toujours été l'une des préoccupations majeures du gouvernement de notre pays et, en particulier, de la structure ministérielle que je représente ici », a déclaré, dans son mot d'ouverture, la représentante de la direction départementale de la santé, Alice Ibomba Kaba.

Intervenant à son tour, la directrice exécutive de l'association Azur développement, Sylvie Niombo, a insisté sur l'intérêt de cette session.« Pour nous, organisations de femmes, cette formation est une opportunité d'apprentissage et d'échanges sur l'élaboration de projet, la gestion de projet, le suivi et l'évaluation, et la mobilisation des ressources pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'amélioration des conditions de vie pour les femmes et les filles et pour leurs droits », a-t-elle rappelé aux participantes.

Financé par l'Union européenne, ce projet s'inscrit également dans le cadre de la réduction de la vulnérabilité des femmes et des filles par l'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction, et leur autonomisation économique. Ainsi, quatre mille femmes et deux mille jeunes filles, trois mille hommes et garçons bénéficieront de ce projet. Celui-ci cible spécifiquement les femmes et jeunes filles victimes de violence, séropositives, économiquement défavorisées et les déplacées des zones de crise du Pool.

D'autres activités seront organisées dans le cadre de ce projet, notamment celles de formation, de sensibilisation et de promotion des services de santé sexuelle et de la reproduction, et du VIH/sida offertes par les centres de santé dans dix localités de la Bouenza.

Rappelons que ce projet permettra à cinq cents jeunes filles et femmes vulnérables sensibilisées de bénéficier des opportunités de formation, des kits d'installation et des activités génératrices de revenus, afin qu'elles deviennent autonomes et puissent décider de ne plus subir des relations violentes, qu'elles adoptent un comportement sexuel responsable, qu'elles négocient le port du préservatif, utilisent les méthodes contraceptives pour prévenir les grossesses non désirées et prendre en charge leurs soins de santé.