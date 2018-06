Congo-Kinshasa: A quand la réouverture de la Maison Schengen?

En RDC, des inquiétudes pointent à quelques jours de la convocation des électeurs et de l'appel… Plus »

Bref c'est l'impasse. Kinshasa veut croire en une évolution positive et met en avant ce coup de fil, il y a quelques semaines, entre son ministre des Affaires étrangères et la représentante de l'Union européenne Fédérica Mogherini. « Il s'agit seulement de contacts très informels, pas d'une négociation », tempère-t-on côté européen. Quant à une éventuelle rencontre à Bruxelles entre les deux diplomates, elle est envisagée. Mais aucune date n'a été fixée.

Depuis, la RDC a mis un nouvel élément dans la balance et tente en échange de la réouverture de la Maison Schengen d'obtenir la levée des sanctions européennes qui visent 16 officiels Congolais : gel des avoirs et interdiction de visa pour l'Europe. Kinshasa accuse les Belges d'en être les initiateurs.

Sur RFI dimanche 17 juin, le ministre congolais des Affaires étrangères Léonard She Okitundu a estimé que c'était à la Belgique de faire le premier pas avant d'envisager une réouverture. Où en sont les négociations ? Que réclame Kinshasa ? En attendant, des milliers de Congolais se trouvent ainsi privés de la possibilité de voyager en Europe. Par « solidarité » avec la Belgique et faute de moyens pratiques aussi, les pays de l'Union européenne ont décidé de ne pas se substituer à la Maison Schengen. Seuls les visas étudiants longs séjours, les visas diplomatiques et les visas pour urgence humanitaire continuent à être délivrés par les différents consulats comme c'était déjà le cas auparavant.

Toujours pas de réouverture en vue en RDC pour la Maison Schengen, sorte de consulat européen géré par la Belgique et qui délivrait l'essentiel des visas pour l'Union européenne. Elle a fermé brutalement ses portes le 1er février dernier sur décision des autorités congolaises, dans le cadre d'une énième crise diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles.

