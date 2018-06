Mauritanie: La commission électorale sous le feu des critiques

Les partis contestataires ont-ils une chance d'avoir gain de cause ? Pour eux c'est une évidence, si la justice se base sur les textes qui régissent la Ceni, des textes qui prévoient que la commission électorale soit composée de manière consensuelle, de représentants du pouvoir et de l'opposition. Or ni l'UFP, ni Tawassoul, deux partis légaux reconnus depuis des années n'ont été associés à la nomination des membres.

Au moins trois formations politiques ont déposé un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême : un parti de la majorité et deux partis d'opposition, l'Union des forces du progrès (UFP) et Tawassoul, le parti islamiste qui conteste la composition de la Ceni au nom de l'institution de l'opposition dont il assure le leadership.

La nouvelle Ceni a été nommée pour cinq ans et doit superviser les élections locales prévues après l'été et la présidentielle de 2019, d'où l'inquiétude des partis politiques qui n'ont pas été associés à la formation du nouveau comité directeur.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.