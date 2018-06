Niger: Seydou Souley Mahamadou, le jeune patron de média qui voit grand

Cet engagement pour le secteur privé fait des émules. Avec erffets de leviers, des résultats tangibles. Ce leadership de Seydou SOULEY à changer les codes stimule aujourd'hui de plus en plus de jeunes nigériens à s'intéresser au monde de l'entrepreneuriat pour gagner leur vie. Décem- ment avec un brin de fierté.

Ses émissions thématiques, Business Challenge et Agri Challenge diffusées sur Télé Sahel, un média d'état (dans le cadre d'une convention producteur-diffuseur) sont aujourd'hui des rendez-vous importants, pour les entrepreneurs, les décideurs économiques et politiques du Niger et de sa diaspora. Les grands décideurs de la sphère economique et financière se relaient. Ses émissions cartonnent et caracolent dans les curseurs de l'audimat.

En 2014, SEYDOU SOULEY, fonde IMPACT COM. MEDIA, la première agence de communication spécialisée en information sur l'économie et sur la vie des entreprises, au Niger.

